О некоторых вопросах предоставления отсрочки, рассрочки исполнения решений судов, рассматривающих экономические дела

- На каких этапах рассмотрения дела должник вправе просить рассрочку (отсрочку) исполнения? Можно ли это сделать до вынесения решения, определения о судебном приказе?

- Согласно ч. 1 ст. 211 ХПК, суд, рассматривающий экономические дела и принявший судебное постановление, вправе по ходатайству стороны, поданному до истечения срока для предъявления исполнительного документа к исполнению, отсрочить или рассрочить исполнение, изменить его способ и порядок.

Действующее процессуальное законодательство ограничивает право должника заявлять ходатайство о рассрочке (отсрочке) исполнения судебного постановления лишь истечением установленного срока.

Таким образом, заинтересованная сторона вправе заявить ходатайство о рассрочке (отсрочке) исполнения судебного постановления на любой стадии рассмотрения дела, в том числе в ходе судебного разбирательства до вынесения судебного постановления по сути заявленных требований.

При этом следует учитывать, что приказное производство — самостоятельный вид хозяйственного судопроизводства в суде первой инстанции по рассмотрению заявлений о взыскании денежных средств или об обращении взыскания на имущество должника. Осуществляется в упрощенном порядке, а именно без разбирательства и вызова сторон.

Следовательно, рассмотрение дел в порядке приказного производства исключает возможность рассмотрения ходатайств о предоставлении рассрочки (отсрочки) исполнения определения о судебном приказе, содержащихся в отзыве на заявление о возбуждении приказного производства или в отдельном ходатайстве (заявлении).

В соответствии с п. 29 постановления Пленума ВХС от 27.05.2011 N 9 «О некоторых вопросах приказного производства» отсрочка или рассрочка исполнения определения о судебном приказе предоставляется в порядке, установленном ст. 211 ХПК. Вопросы об отсрочке или рассрочке исполнения решает хозяйственный суд. При этом взыскатель и должник извещаются о времени и месте проведения судебного заседания. Неявка сторон, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению этих вопросов.

Из изложенного следует, что с ходатайством о рассрочке (отсрочке) исполнения определения о судебном приказе должнику необходимо обращаться в суд уже после вынесения определения.

- Что может предпринять взыскатель, когда должник ходатайствует перед судом об отсрочке, рассрочке исполнения решения (постановления) по делу? Станут ли возражения взыскателя основанием для отказа в рассрочке (отсрочке)?

- Согласно ст. 211 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, принявший судебное постановление, вправе по ходатайству стороны, поданному до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению, отсрочить или рассрочить исполнение судебного постановления, изменить способ и порядок исполнения.

Данные вопросы решаются в судебном заседании с извещением сторон о времени и месте его проведения. Неявка любой из сторон, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению указанных вопросов.

Ходатайство (заявление) о рассрочке (отсрочке) исполнения судебного постановления суд, рассматривающий экономические дела, разрешает после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

Таким образом, взыскатель (истец) вправе высказать свое мнение по поводу ходатайства о предоставлении рассрочки (отсрочки) исполнения судебного постановления как в устной форме, так и в письменной. Кроме того, взыскатель может представить суду доказательства наличия у должника реальной возможности исполнить судебное постановление в установленный законодательством срок.

Однако следует учитывать, что наличие возражений взыскателя не будет основанием для отказа в предоставлении рассрочки (отсрочки) исполнения судебного постановления. В каждом конкретном случае суд, рассматривающий экономические дела, разрешает вопрос о наличии и достаточности конкретных оснований для предоставления рассрочки (отсрочки).

- Можно ли ходатайствовать об отсрочке после возбуждения исполнительного производства? Постановление вынес экономический суд одной области, а исполнительное производство возбуждено в другой области. В какой суд в этом случае обращаться?

- Ходатайствовать можно. Ходатайство подается в суд, вынесший судебное постановление.

Согласно ч. 1 ст. 211 ХПК, суд, рассматривающий экономические дела и принявший судебное постановление, вправе по ходатайству стороны отсрочить или рассрочить исполнение, изменить его способ и порядок. При этом ходатайство следует подать до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Действующее процессуальное законодательство ограничивает право должника заявлять ходатайство о рассрочке (отсрочке) исполнения судебного постановления лишь истечением срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Таким образом, в ходе исполнительного производства по исполнительному документу заинтересованная сторона вправе заявить ходатайство о рассрочке (отсрочке) исполнения судебного постановления.

В силу положений ст. 325 ХПК суды, рассматривающие экономические дела, в числе прочего рассматривают ходатайства об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления.

Из изложенного следует, что на стадии исполнительного производства с ходатайством о рассрочке (отсрочке) исполнения судебного постановления заинтересованному лицу следует обращаться в суд, принявший судебное постановление, независимо от места нахождения на исполнении исполнительного производства.

- Как должнику обосновать и подтвердить ходатайство об отсрочке (рассрочке) исполнения решения (постановления) суда?

- Согласно ч. 1 ст. 211 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, принявший судебное постановление, вправе по ходатайству стороны, поданному до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению, отсрочить или рассрочить исполнение, изменить его способ и порядок.

Из смысла названной правовой нормы следует, что предоставление рассрочки (отсрочки) исполнения судебного постановления составляет право, а не обязанность суда. При этом законодатель не указывает конкретных оснований для предоставления рассрочки (отсрочки) исполнения судебного акта. В каждом конкретном случае суд, рассматривающий экономические дела, решает вопрос о наличии и достаточности конкретных оснований для предоставления рассрочки (отсрочки) исполнения.

В качестве такого основания может, в частности, выступать подтвержденное должником неблагоприятное финансовое состояние, затрудняющее либо делающее невозможным исполнение судебного акта в установленный законодательством срок. В качестве подтверждения может выступить бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отчетом о прибылях и убытках, банковская выписка о движении денежных средств по всем расчетным счетам и т.п. При этом суды, рассматривающие экономические дела, исходят из того, что тяжелое материальное положение не основание для невыполнения контрагентами своих обязательств.

В силу ч. 2 ст. 100 ХПК бремя доказывания обстоятельств, препятствующих исполнению решения, несет лицо, которое ходатайствует о предоставлении рассрочки (отсрочки).

В соответствии с положениями ст. 108 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, оценивает доказательства на основе внутреннего убеждения и всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств. Кроме того, принимается во внимание относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также их достаточность и взаимная связь в совокупности.

Таким образом, суд может предоставить должнику рассрочку либо отсрочку исполнения судебного постановления с учетом соблюдения баланса имущественных интересов взыскателя и должника при наличии документально подтвержденных обстоятельств, признанных судом уважительными.

В любом случае, обосновывая ходатайство о предоставлении рассрочки (отсрочки), должнику следует приводить не только доказательства невозможности надлежащего исполнения судебного постановления в установленный срок, но и доказательства наличия реальной возможности исполнить судебное постановление в случае предоставления рассрочки (отсрочки).

Е. И. ТУМАШ, начальник отдела принудительного исполнения Сморгонского района.