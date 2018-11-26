Facebook и Instagram будут определять по фотографиям, с кем живет пользователь

В самой популярной социальной сети мира скоро начнет работать еще одна функция. Разумеется, для блага пользователей.

На сайте Управления патентов США размещена заявка Facebook на технологию «Предсказание демографии семей на основе данных изображения». Новый алгоритм будет анализировать фотографии, геометику и IP-адрес, чтобы распознавать людей на снимках (в том числе и в Instagram) и сопоставлять их с комментариями на странице. Учитываться будут даже теги, в первую очередь говорящие сами за себя (#cемья, #любимая, #дети). Благодаря этим сложным действиям социальная сеть сможет определять, с кем живет ее дорогой пользователь.

В патенте отмечается, что эта информация будет использоваться исключительно для показа таргетированной рекламы, дабы не раздражать пользователей ненужными им вещами и услугами.