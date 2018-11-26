Уникальные проекты покажет молодежь Гродно на выставке «100 идей для Беларуси»

24 молодых рационализатора примут участие в зональном туре республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В четверг в культурно-развлекательном центре на улице Лидской, 1 они представят свои уникальные проекты на суд экспертной комиссии и зрителей. Вход на выставку свободный.

Эксклюзивные опытные образцы плитного утеплителя на основе грибного мицелия продемонстрирует студентка ГрГУ имения Янки Купалы Наталья Голуб. По заверениям автора, материал эффективно сберегает тепло, а главное – экологичный. Свою модель «умного» дома представит учащаяся гимназии №2 города Гродно Елизавета Турок и попробует перещеголять всех своих предшественников, которые когда-либо заявляли подобные проекты. Ученики средней школы №12 придумали, как автоматизирвать процессы в теплице для выращивания растений. Это, наверняка, будет интересно не только юным рационализаторам, но и дачникам. Организаторы выставки приглашают всех от мала до велика: посмотреть есть на что.

К примеру, внимание любителей виртуального мира должна привлечь историческая игра для персонального компьютера и смартфона «Эпоха Просвещения», которую разработал учащийся технологического колледжа Фома Герасютин. Группа студентов ГрГУ имени Янки Купалы создали электронный путеводитель по историческим объектам города Гродно. Группа ребят из политехнического колледжа расскажут свою идею создания в областном центре музея этнического и современного искусства с интерактивной инсталляцией.





Шесть проектов из 24 – авторства студентов Гродненского медицинского университета. В прошлом году представитель этого вуза со своим заживляющим покрытием с ионами серебра победил в одной из номинаций в финале республиканского конкурса и получил финансирование на реализацию проекта.





Наряду с серьезными разработками на выставке будут и мини-идеи, которые просто могут сделать нашу жизнь чуточку комфортнее и веселее. Группа студенток аграрного университета покажут, как делают сувениры из муки.

Домохозяйка Юревич Екатерина даст примерить массажные и ортопедические носки, которые вяжет своими руками.