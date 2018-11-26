﻿ Уникальные проекты покажет молодежь Гродно на выставке «100 идей для Беларуси». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уникальные проекты покажет молодежь Гродно на выставке «100 идей для Беларуси»

27.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
 
 
Эксклюзивные опытные образцы плитного утеплителя на основе грибного мицелия продемонстрирует студентка ГрГУ имения Янки Купалы Наталья Голуб. По заверениям автора, материал эффективно сберегает тепло, а главное – экологичный. Свою модель «умного» дома представит учащаяся гимназии №2 города Гродно Елизавета Турок и попробует перещеголять всех своих предшественников, которые когда-либо заявляли подобные проекты. Ученики средней школы №12 придумали, как автоматизирвать процессы в теплице для выращивания растений. Это, наверняка, будет интересно не только юным рационализаторам, но и дачникам. Организаторы выставки приглашают всех от мала до велика: посмотреть есть на что.
 
К примеру, внимание любителей виртуального мира должна привлечь историческая игра для персонального компьютера и смартфона «Эпоха Просвещения», которую разработал учащийся технологического колледжа Фома Герасютин. Группа студентов ГрГУ имени Янки Купалы создали электронный путеводитель по историческим объектам города Гродно. Группа ребят из политехнического колледжа расскажут свою идею создания в областном центре музея этнического и современного искусства с интерактивной инсталляцией.
 
Уникальные проекты покажет молодежь Гродно на выставке «100 идей для Беларуси»
 
Шесть проектов из 24 – авторства студентов Гродненского медицинского университета. В прошлом году представитель этого вуза со своим заживляющим покрытием с ионами серебра победил в одной из номинаций в финале республиканского конкурса и получил финансирование на реализацию проекта.
 
Уникальные проекты покажет молодежь Гродно на выставке «100 идей для Беларуси»
 
Наряду с серьезными разработками на выставке будут и мини-идеи, которые просто могут сделать нашу жизнь чуточку комфортнее и веселее. Группа студенток аграрного университета покажут, как делают сувениры из муки.
 
Домохозяйка Юревич Екатерина даст примерить массажные и ортопедические носки, которые вяжет своими руками. 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 молодых рационализатора примут участие в зональном туре республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В четверг в культурно-развлекательном центре на улице...
 
Новости дня
Новости разные
 
Добывать Биткоин стало невыгодно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика