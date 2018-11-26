10 областей Украины переходят на военное положение

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Рада приняла предложение Порошенко о введении военного положения в Украине и подтвердила дату президентских выборов в стране.

Телеканал «112 Украина» сообщил о том, что за введение военного положения, предложенное президентом страны после конфликта в Керченском проливе, проголосовали 276 депутатов.

Порошенко в своем законопроекте предлагал ввести военное положение на 60 дней, но после консультаций в Раде было решено сократить этот срок до 30 дней. Установлено также, что президентские выборы в Украине, как и планировалось ранее, состоятся 31 марта 2019 года.

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Документ представил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он напомнил, что на период действия военного положения в Украине могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Правда, Турчинов подчеркнул, что речь идет именно о возможности, а не обязательном применении таких ограничений. Речь идет, в частности, о таких конституционных правах, как неприкосновенность жилья, тайна переписки, телефонных разговоров, вмешательство в личную и семейную жизнь, свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно оставлять территорию Украины, свободное выражение своих взглядов и убеждений, предпринимательская деятельность и др.

"В случае обострения условий, обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ, мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время ведения военного положения", - прокомментировал секретарь СНБО.