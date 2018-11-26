Румас рассказал, какая зарплата будет в 2019 году

Размер средней заработной платы в Беларуси составит в 2019 году не менее 1025 рублей, зарплата бюджетников составит 820 рублей.

Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас по итогам совещания у президента 26 ноября.

Он отметил, что зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней.

По словам премьера, минималка в 2020 году должна подняться до 377 рублей. Правительство проводит работу по сближению минимальной зарплаты и минимального потребительского рынка. Планируется, что к 1 января 2020 года эти показатели сравняются.