Могилевчанин ходил по улице с самодельным пистолетом

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан могилевчанин, который вышел на прогулку с самодельным пистолетом в руке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Прохожие сообщили в милицию о том, что неизвестный ходит по ул.Седова с предметом в руках, похожим на пистолет. Он размахивал оружием, проходя мимо домов. На место выехали правоохранители. Нарушителем порядка оказался 61-летний пенсионер - ранее не судимый могилевчанин. Дома у него обнаружили изготовленный самодельным способом предмет, который согласно баллистической экспертизе является огнестрельным оружием

"Мужчина рассказал, что нашел его случайно несколько лет назад. После находка лежала у него дома. А когда несколько дней назад он вспомнил о ней, то решил пройтись по улицам, просто чтобы продемонстрировать всем свою вещь. Ничего дурного в своем странном поступке он не видел, убеждая милиционеров, что просто прогуливался", - рассказали в УВД.

Собранный милицией материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).-0-