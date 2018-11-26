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Воздержитесь от выхода на лёд!

27.11.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Воздержитесь от выхода на лёд!

В связи с похолоданием на озерах Дубровенского района появился лед. Выход на лед всегда опасен, а выход в период ледостава опасен вдвойне. К сожалению, ни один год не обходится без случаев провала под лед на реках и озерах любителей зимней рыбалки, детей и просто желающих прогуляться там, где еще вчера плескалась вода. А иногда подобная беспечность приводит к гибели людей. Выход на лед запрещен во время ледостава до достижения толщины льда 7 сантиметров, а также в период его интенсивного таяния и разрушения. ОСВОД напоминает: наименее прочным является лед около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и сточных вод, а также поблизости от деревьев, кустов и камней. Относительно безопасным он считается лишь тогда, когда его толщина достигнет 10 см.
Более тонкий лед может не выдержать, и человек окажется в холодной воде. Даже при ее температуре 2-30С, можно погибнуть уже через 10 минут. Поэтому так рискованно ступать на пока еще не окрепший лед. Но если все-таки оказались в критической ситуации, в первую очередь не надо паниковать: спасение на 90% зависит от психологического состояния потерпевшего. Зовите на помощь и сами делайте все возможное, чтобы не уйти под воду с головой. Передвиньтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение, попробуйте грудью налечь на край и, закинув ногу, выбраться на лед. Оказавшись на суше, снимите и отожмите промокшую одежду, активно двигайтесь, постарайтесь развести костер. Вызовите скорую помощь.
Уважаемые родители! Запрещайте своим детям устраивать игры на льду. Кататься на коньках следует только на специально оборудованных катках. Выход на лед в пургу и темное время суток запрещен. Помните: отправляться на водоемы в одиночку опасно!
Берегите себя и своих близких!

Артур КОЗЛОВ,председатель Дубровенской районной организации РГОО ОСВОД.

 
 
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В связи с похолоданием на озерах Дубровенского района появился лед. Выход на лед всегда опасен, а выход в период ледостава
 
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