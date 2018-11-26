Анонимность отменяется. Утвержден порядок идентификации пользователей интернет-ресурсов

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Правительство утвердило порядок идентификации комментаторов в интернете. Соответствующее постановление принято 23 ноября за номером 850.

Согласно документу, предварительная идентификация пользователя производится при регистрации им учётной записи на интернет-ресурсе путём заключения пользовательского соглашения.

Последнее должно соответствовать белорусскому законодательству и предупреждать пользователей о недопустимости размещения материалов, запрещенных для распространения в Беларуси.

Активация аккаунта пользователей на интернет-ресурсах будет происходить через смс. На один номер на каждом сайте можно зарегистрировать лишь одну учетную запись. Чтобы оставить комментарий, пользователю нужно авторизоваться путем введения логина и пароля. Таким образом, исключается комментирование анонимными пользователями.

Сведения об активности пользователя на сайте и его персональные данные владельцы ресурсов должны хранить в течение года после расторжения соглашения и предоставлять правоохранительным органам в случае соответствующего запроса.

Новые правила начнут действовать с 1 декабря.