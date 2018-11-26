Румас рассказал, какая зарплата будет в 2019 году

Размер средней заработной платы в Беларуси составит в 2019 году не менее 1025 рублей, зарплата бюджетников составит 820 рублей.

Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас по итогам совещания у президента 26 ноября.

Он отметил, что зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней.

По словам премьера, минималка в 2020 году должна подняться до 377 рублей. Правительство проводит работу по сближению минимальной зарплаты и минимального потребительского рынка. Планируется, что к 1 января 2020 года эти показатели сравняются.

26 ноября у Александра Лукашенко состоялось совещание по оценке результатов социально-экономического развития страны в 2018 году и по прогнозу на 2019-й.

Напомним, в августе номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля. Этот показатель ниже только в Украине.

В октябре средняя зарплата граждан Беларуси выросла до 999, 7 рубля. В Минске средняя зарплата составила 1 370,3 рубля; В Минской области – 996,4 рубля; в Гомельской – 907,9 рубля; Гродненской – 885,3 рубля; Брестской – 874,7 рубля; Витебской – 848,2 рубля, Могилевской – 836,7 рубля.

В воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Министерства архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок сообщил, что с 1 января 2019 года зарплаты строителей увеличатся на 30-35%.