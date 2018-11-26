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Смотрите, как наследники переделали советскую дачу-"вигвам" в дом со скандинавским интерьером

27.11.2018 10:15 — Разное | Tut.by  
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Помните дачные домики, построенные буквой А? Такой проект был одним из самых бюджетных в советские времена. Сейчас такие дачи еще встречаются в риелторских базах — наследники стараются избавиться от них. Но кто бы мог подумать, что небольшой ремонт может кардинально преобразить такой домик! REALTY.TUT.BY нашел на aframehaus.com удачный тому пример. Смотрите, как здорово получилось.

Фото до ремонта:


Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

После ремонта:


Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com

Фото:aframehaus.com
 
 
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