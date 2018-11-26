Помните дачные домики, построенные буквой А? Такой проект был одним из самых бюджетных в советские времена. Сейчас такие дачи еще встречаются в риелторских базах — наследники стараются избавиться от них. Но кто бы мог подумать, что небольшой ремонт может кардинально преобразить такой домик! REALTY.TUT.BY нашел на aframehaus.com удачный тому пример. Смотрите, как здорово получилось.

Фото до ремонта:



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com

После ремонта:



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com



Фото:aframehaus.com