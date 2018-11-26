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Смотрите, как наследники переделали советскую дачу-"вигвам" в дом со скандинавским интерьером
Помните дачные домики, построенные буквой А? Такой проект был одним из самых бюджетных в советские времена. Сейчас такие дачи еще встречаются в риелторских базах — наследники стараются избавиться от них. Но кто бы мог подумать, что небольшой ремонт может кардинально преобразить такой домик! REALTY.TUT.BY нашел на
Фото до ремонта:
После ремонта:
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