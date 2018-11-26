Движение по проспекту Победителей сегодня будет временно ограничиваться

На некоторых участках проспекта Победителей сегодня будет ограничиваться движение транспорта. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с передвижением по городу зарубежных делегаций движение для всех видов транспорта будут ограничивать 27 ноября с 10.00 до 15.00.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.