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Движение по проспекту Победителей сегодня будет временно ограничиваться
На некоторых участках проспекта Победителей сегодня будет ограничиваться движение транспорта. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с передвижением по городу зарубежных делегаций движение для всех видов транспорта будут ограничивать 27 ноября с 10.00 до 15.00.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
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Движение будут перекрывать в связи с передвижением по городу зарубежных делегаций.
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