Мужчина попал под поезд вблизи станции Жабинка

Мужчина попал под поезд вблизи железнодорожной станции Жабинка. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Несчастный случай произошел 26 ноября примерно в 18.30. 47-летний житель Жабинки попал под поезд межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Брест.

Жабинковским райотделом Следственного комитета проводится проверка. Предварительно установлено, что мужчина во время движения поезда лежал на железнодорожном полотне. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, у пострадавшего взята кровь на исследование.

26.11.18 года около 18.20 в Жабинковском р-не под скоростную электричку Минск-Брест попал 47-летний житель Жабинки. По словам машиниста, мужчина лежал в колее в момент наезда. Применялось экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. С множественными политравмами пострадавший доставлен в больницу. Задержка трех поездов составила от 15 до 36 минут. РОСК проводит проверку: устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая факт возможного опьянения пострадавшего в момент несчастного случая.