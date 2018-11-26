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В Бресте открылся международный молодежный патриотический лагерь «Единство»

27.11.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного Победе в Великой Отечественной войне, 24 ноября 2018 года в Бресте на базе Молодежного патриотического центра (МПЦ, Брестская крепость) состоялось торжественное открытие международного патриотического лагеря «Единство», участниками которого стали ребята из России (Чеченская Республика) и Беларуси (Брестская область).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60972.php

В Бресте открылся международный молодежный патриотический лагерь «Единство»

Программа проекта, реализуемого по инициативе РЦНК совместно с МПЦ, включает в себя проведение образовательных и просветительских акций, интеллектуальных игр, спортивных состязаний. Ребята смогут пройти специальную огневую и тактическую подготовку в катакомбах Брестской крепости, посетить все военно-исторические музеи Брестской крепости и многие оборонительные сооружения. Задачи лагеря направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения, на возведение мостов дружбы между представителями молодежи России и Беларуси, на противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны и доведение объективной информации о героическом прошлом наших народов.

Руководитель Российского центра науки и культуры Ю.Е.Семенченко приветствовала участников лагеря «Единство», поблагодарила начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-политического общественного движения «Юнармия» Чеченской Республики А.М.Мурадова за содействие в реализации проекта, рассказала о деятельности представительства, пригласила ребят посетить РЦНК. Смена продлится до 30 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60972.php

В Бресте открылся международный молодежный патриотический лагерь «Единство»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60972.php

В Бресте открылся международный молодежный патриотический лагерь «Единство»

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 58
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В рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного Победе в Великой Отечественной войне, 24 ноября 2018 года в Бресте на базе Молодежного...
 
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