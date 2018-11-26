Тянут родные пенаты

Торжественное мероприятие к 60-летию Бычихинской СШ отметили в субботу, 24 ноября, в ее стенах. 60 лет для человека — почти жизнь, для вселенной — миг, для школы — конкретные результаты, победы, приобретения, начало пути по дороге знаний, творчества, образования. Оглянуться на прожитое вместе, еще раз поклониться учителям — живым, и тем, чьи глаза сияют с небес путеводной звездой, — встретиться со школьными друзьями, порадоваться за то, что родная школа живет и развивается, был призван этот вечер.





Приветствуя всех, кто заполнил актовый зал школы, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева отметила, что в этом учреждении образования в будни и праздники чувствуется атмосфера тепла, душевности, умело совмещенная с соблюдением дисциплины, нацеленности на достижение результатов в учебе, творчестве, спорте. За годы работы в школе накоплен опыт, заложены традиции, есть потенциал для реализации планов. Славу школе добывают ученики, фундамент их знаний закладывают педагоги, оставаясь верными любимому делу.

В приветственном слове отдела образования райисполкома его начальник Наталья Береснева сказала:

- Бычихинская СШ занимает достойное место в системе учреждений образования района. Коллектив педагогов определяет высокий профессионализм, творческий подход к делу воспитания и образования учащихся. Каждый день школа выдерживает экзамен на состоятельность, ведь именно она первая из важнейших ступеней в жизни каждого человека. Школьники — призеры многих районных и областных олимпиад, конкурсов, соревнований. Выпускники плодотворно работают в различных сферах деятельности, приносят пользу обществу, создают славу своей малой родине.

20 выпускников покинули стены родной школы с золотыми медалями, три — с серебряными. Сегодня в школе работают 22 педагога, учатся 111 детей, из окрестных населенных пунктов их подвозят три школьных автобуса. Кабинеты оборудованы по последнему слову техники: есть компьютерный класс с выходом в интернет, оборудован лингафонный кабинет, на вооружении — две интерактивные доски, мультимедийные проекторы, плазменный телевизор, создана прекрасная спортивная база, в актовом зале — звукоусиливающая аппаратура. Многим помогает выпускник школы, сегодня — министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко. Он был одним из почетных гостей праздника (на снимке — момент его встречи с одноклассниками).





Современное кухонное оборудование и мебель для обеденного зала — в школьной столовой на 60 посадочных мест. От райисполкома к юбилею школа получила новую посуду, швейные машинки и оверлок на сумму 1 225 руб.

Уважением были проникнуты слова благодарности выпускников разных лет, начиная с 1966 года, адресованные ветеранам педагогического труда, сидевшим в почетном первом ряду. Экскурс в прошлое присутствующие совершили благодаря организованным выставкам, видеопрезентации, оформлению стендов, посещению школьного музея Боевой Славы. Искренние аплодисменты заслужили учащиеся-артисты: детский хор пел о хорошем и вечном, чему учат в школе. Покорил дуэт гармонистов, учителя физкультуры и здоровья Сергея Гамзелева и шестиклассника Руслана Стельмаха, стихи выпускницы школы Татьяны Петроченко.

- В жизни аг. Бычиха и окрестных деревень школа продолжает оставаться центром притяжения, — отметила ее директор Светлана Бронская. — Поэтому в организации юбилейного вечера неоценимую помощь оказали выпускники, отдел по образованию райисполкома, местные власти, организации и предприятия. Это было их выражением благодарности за то, что струится живой источник развития, надежда, что он не иссякнет еще долгие годы.

Светлана Яковлева.