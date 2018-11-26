Пожарные едут в сёла на Городокщине

Работники облуправления МЧС посетили населенные пункты Стодолищенского сельсовета в рамках пожарно-профилактической акции «Не прожигай свою жизнь» 23 ноября.

По сравнению с прошлым годом число пожаров в районе увеличилось на 27%. Спасатели-пожарные регулярно посещают по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых, инвалидов, семьи, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении и ряд других категорий населения.

Печное отопление, наличие исправных АПИ, состояние электропроводки — основные аспекты, на которые работники МЧС обращают первоочередное внимание. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Штраф может составлять до 30 б. в. Но основная задача спасателей — упредить возможные последствия людской неосторожности. Курение в состоянии опьянения, неосторожное обращение с огнем, игры детей со спичками, беспечное отношение к электрооборудованию — все это может повлечь серьезные последствия.





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