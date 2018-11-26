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Броню «Газели» проверили пулеметом «Калашникова»
Автор канала WarGonzo проверил, сможет ли
В качестве мишени была выбрана дверь от микроавтобуса, защищенная, по утверждению производителя, по пятому классу. Т.е., она могла выдержать попадание пули, выпущенной из винтовки СВД.
Стрельба велась обычными пулями ЛПС, дверь поддалась после десятка выстрелов. Когда велся огонь одиночными выстрелами, на броне оставались вмятины, стрельба очередями начала буквально рвать бронелист — сталь отваливалась кусками. Окончательно защищенная дверь была добита очередью бронебойно-трассирующих пуль Т49.
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Стрельба велась обычными пулями ЛПС.
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