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Броню «Газели» проверили пулеметом «Калашникова»

27.11.2018 10:32 — Разное | Tut.by  
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Автор канала WarGonzo проверил, сможет ли броня микроавтобуса «Газель», которую используют российские силовые ведомства, выдержать обстрел из автомата Калашникова. Для этого использовался тюнингованный ПК калибра 7,62-мм.

Видео: WarGonzo/YouTube

В качестве мишени была выбрана дверь от микроавтобуса, защищенная, по утверждению производителя, по пятому классу. Т.е., она могла выдержать попадание пули, выпущенной из винтовки СВД.

Стрельба велась обычными пулями ЛПС, дверь поддалась после десятка выстрелов. Когда велся огонь одиночными выстрелами, на броне оставались вмятины, стрельба очередями начала буквально рвать бронелист — сталь отваливалась кусками. Окончательно защищенная дверь была добита очередью бронебойно-трассирующих пуль Т49.

 
 
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Стрельба велась обычными пулями ЛПС.
 
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