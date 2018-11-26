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Автобус с туристами попал в аварию в Кобринском районе

27.11.2018 10:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Автобус с туристами попал в аварию в Кобринском районе
Фото: / TUT.by

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 27 ноября в Кобринском районе на автодороге М12. Автобус «Неоплан» с 47 пассажирами на борту двигался со стороны погранперехода «Мокраны». Люди возвращались с экскурсионного тура во Львов.

Автобус с туристами попал в аварию в Кобринском районе В Минске столкнулись автобус и маршрутка, семь человек пострадали

По предварительной информации, водитель автобуса не учел сложные погодные условия, отвлекся от управления и допустил съезд транспорта в кювет, сообщает ГАИ Брестской области. К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал. По некоторым данным, незначительные ушибы получили несколько человек.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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В момент происшествия в салоне автобуса находились 47 человек.
 
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