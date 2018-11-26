До 100 км/ч за три секунды и запас хода до 643 км: Rivian R1T бросит вызов будущему пикапу Tesla

Учитывая, каким спросом за океаном пользуются пикапы и как хорошо нынче расходятся модели Tesla, создание пикапа на электротяге кажется весьма перспективной затеей. Так, весной прошлого года появился бензоэлектрический грузовичок компании Workhorse , проектом пикапа занимается и сама Tesla, а теперь подоспела разработка основанной 9 лет назад фирмы Rivian из Мичигана.





Сами разработчики называют свой 5,5-метровый R1T «электрическим автомобилем для приключений» (Electric Adventure Vehicle). Салон рассчитан на посадку пятерых человек, длина грузового отсека пикапа — 1,4 м, а заявленные Rivian углы въезда и съезда равны 34 и 30 градусам соответственно. Глубина преодолеваемого брода — 1 м. В арсенале новинки значится регулируемая пневмоподвеска, позволяющая варьировать дорожный просвет в диапазоне от 20 до 36 см. Грузоподъемность электропикапа — 800 кг.





Для R1T предусмотрено несколько вариантов силовой установки. Электродвигателей в любом случае четыре — по одному на каждое колесо, но отдача и емкость тяговых батарей отличаются. У самой простой версии пикапа это 408 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента, а также 370 км пробега на одной зарядке аккумуляторов на 105 кВтч.





В распоряжении топовой версии — 764 силы и 1120 Нм момента, а также батарея емкостью 135 кВтч, благодаря которой пикап способен преодолеть по паспорту до 643 км. Известно также, что на разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) самый мощный вариант R1T снаряженной массой 2670 кг будет тратить около трех секунд.





Премьера R1T состоится уже на этой неделе на автосалоне в Лос-Анджелесе, где американцы также покажут свой электрический внедорожник — R1S. Первые пикапы R1T покупатели получат в конце 2020 года, причем уже озвучена стоимость базовой версии — 61 500 долларов. В 2021 году компания планирует выйти на европейский рынок.