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Румас о зарплате на 2019 год: не менее 1025 рублей средняя, 820 у бюджетников

27.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Румас о зарплате на 2019 год: не менее 1025 рублей средняя, 820 у бюджетников

Вчера президент страны Александр Лукашенко проводил большое совещание по экономике, на котором раскритиковал правительство. После него премьер-министр Сергей Румас рассказал, на какую среднюю зарплату в будущем рассчитывать стране.

— Средняя заработная плата по году должна составить в следующем году не менее 1025 рублей. Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней заработной платы, то есть на уровне 820 — это в среднем по году, — рассказал Сергей Румас после совещания, передает БЕЛТА. Также он отметил, что правительство также планирует в 2020 году сравнять величины минимального потребительского бюджета и минимальной зарплаты.

— По нашим сегодняшним оценкам, минимальная зарплата с 1 января 2020 года составит 377, — отметил он.

Между тем сегодня премьер-министр отчитался перед президентом о реальном росте зарплаты за 10 месяцев этого года на 12,3%. По его словам, это значительно превышает прогнозные параметры.

— Средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила 1000 рублей. В реальном секторе экономики зарплата выше 1075 рублей. В целом в четвертом квартале целевая задача в 1000 рублей в стране будет обеспечена, — заявил Сергей Румас.

Также он уточнил, что в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила 769, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников оценивается на уровне 800 рублей.

По данным Белстата за октябрь, средняя начисленная зарплата за октябрь составила 999,7 рубля.

 
 
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Вчера президент страны Александр Лукашенко проводил большое совещание по экономике, на котором раскритиковал правительство. После...
 
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