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Выставка картин Wlada Shewoa «Портретная живопись» в районной библиотеке
27.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
С 22 ноября по 21 декабря в фойе и читальном зале волковысской районной библиотеке по ул. Первомайская, 7, проходит выставка картин Wlada Shewoa «Портретная живопись».
На втором этаже вывешены его быстрые, веселые шаржи под названием «Улыбнитесь».
В читальном зале находятся книги автора.
Со всем этим можно познакомится ежедневно с 10 до 19, без выходных.
Прикоснитесь к неординарному творчеству!
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С 22 ноября по 21 декабря в фойе и читальном зале волковысской районной библиотеке по ул. Первомайская, 7, проходит выставка картин Wlada...
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