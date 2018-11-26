Выставка картин Wlada Shewoa «Портретная живопись» в районной библиотеке





С 22 ноября по 21 декабря в фойе и читальном зале волковысской районной библиотеке по ул. Первомайская, 7, проходит выставка картин Wlada Shewoa «Портретная живопись».

На втором этаже вывешены его быстрые, веселые шаржи под названием «Улыбнитесь».

В читальном зале находятся книги автора.

Со всем этим можно познакомится ежедневно с 10 до 19, без выходных.

Прикоснитесь к неординарному творчеству!



















