Почему города мира отказываются от Олимпиад?



Демонстранты в Чикаго требуют отозвать заявку города на проведение Игр 2016 года. Фото: GETTY IMAGES





Крис Демпси возглавлял кампанию протеста против заявки Бостона на проведение Игр 2024 года. Фото: GETTY IMAGES





Над Олимпийским стадионом в Пхёнчхане гремит салют, но теперь он стоит пустой. Фото: GETTY IMAGES





Олимпийский плавательный стадион был одним из главных объектов Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Фото: GETTY IMAGES





Известие о выборе Лонлона как места проведения Игр 2012 года было встречено с ликованием. Правообладатель иллюстрации: AFP

Они привлекают миллионные аудитории и внимание мировых средств массовой информации, не говоря уже о рекламе и правах на вещание.Поэтому когда жители канадского города Калгари голосовали на референдуме о том, подавать ли заявку на проведение Зимних Олимпийских игр в 2026 году, можно было ожидать, что они с готовностью проголосую за.Но на деле их вердикт оказался недвусмысленным: спасибо, но не надо.Этот отказ, в основе которого лежат сомнения в экономических выгодах Игр и опасения их высокой стоимости, не случаен - с начала этого года три других города отозвали свои заявки.Всё меньше и меньше городов мира проявляют интерес к тому, чтобы стать хозяевами Олимпийских игр.Игры 2004 года, которые состоялись в Афинах, привлекли 11 заявок, но вот на право проведения летней Олимпиады 2024 года претендует всего два города.Что стоит за этой тенденцией? Крис Демпси хорошо знает, почему растет скептическое отношение к Олимпийским играм.Он стоял во главе общественного движения против заявки Бостона на проведение Олимпиады 2024 года. В начале 2013 года разговор об этом начался в его гостиной, где собрались его друзья.рассказывает Демпси. -говорит он.После того как жители Калгари проголосовали против подачи заявки, член городского совета Шон Чу заявил:Когда в Бостоне опросы стали показывать уменьшение масштабов поддержки олимпийской заявки города, летом 2015 года она была отозвана., - рассказывает Демпси.Растущие опасения по поводу экономических благ, которые якобы несут с собой Олимпийские игры, по мнению экспертов, являются вполне обоснованными.говорит профессор Бент Фливберг, который занимается финансовой историей олимпийского движения. -говорит он.Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи обошлась России в 51 млрд долларов и стала самой дорогостоящей в истории. Летняя Олимпиада 2008 года в Пекине стоила 40 млрд долларов.По словам профессора Фливберга, с 1960 года каждая Олимпиада превышала первоначальный бюджет.Так почему же растут эти бюджеты?отмечает профессор.Другой причиной является отсутствие опыта, считает Фливберг.говорит он.Международный Олимпийский комитет, который является организатором игр, признает наличие проблемы.говорит исполнительный директор Кристоф Дуби.По его словам, за последние годы МОК стал принимать меры по сокращению затрат на проведение Игр.Организация стала, например, выделять средства на облегчение финансового бремени, с которым связано проведение Олимпиад. Она обещала внести 1,8 млрд долларов в бюджет Олимпиады 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе.МОК также приветствует подачу заявок городами, которые обладают нужной инфраструкторой в виде стадионов и спортивных комплексов. Это поможет решить проблему "белых слонов", то есть специально возведенных за огромные деньги спортивных объектов, которые становятся ненужными по завершении Игр.Примером этого является зимняя Олимпиада этого года в южнокорейском городе Пхёнчхане. Центральным объектом этих Игр был новый стадион, который обошелся в 109 млн долларов. За всю его историю он был использован всего четыре раза.В Бразилии многие спортивные объекты, которые были специально построены для Олимпиады 2016 года, сейчас брошены и пребывают в запустении.говорит профессор Эндрю Цимбалист, экономист, который входил в руководство движения против подачи олимпийской заявки в Бостоне.отмечает он. -задается вопросом экономист.Впрочем, Дэниэл Риттербанд, который занимался маркетингом при подготовке Лондонской Олимпиады 2012 года, а затем работал над заявкой Будапешта на проведение Игр 2024 года, считает, что Игры могут оказывать положительное воздействие на менее крупные и состоятельные города.По его мнению, в 2012 году было проявлено слишком много тщеславия по поводу перспектив проведения Олимпиады в Лондоне.говорит он.По его словам, крайне важно иметь поддержку общественности для успеха заявки.Так что он посоветовал бы городу, который собирается подать олимпийскую заявку?оворит он.Но в реальности таких заявок от небольших городов просто нет. Так что будет делать МОК, если никто не пожелает устраивать у себя Олимпийские игры?- считает профессор Цимбалист.Крис Демпси считает, что такой подход имеет смысл, но проблема в том, что желающих стать такими постоянными олимпийскими столицами сейчас просто нет.Профессор Дональд Денгел, который исследует долгосрочное воздействие Олимпийских игр на город, в котором они проводятся, считает, что МОК должен будет увеличить в будущем свой финансовый вклад в проведение таких игр, чтобы снять бремя с плеч горожан.Вопрос в том, хватит ли Олимпийскому движения ресурсов на это.