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Радио «Легенды FM» - слушайте то, что нравится!

27.11.2018 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Радио «Легенды FM» - слушайте то, что нравится!
Фото из открытых источников

В приемнике играет «Modern Talking», а перед глазами уже мигают огни дискотеки нашей юности: «вареные» джинсы, кофточки с блестками и яркий макияж. Услышали песню Майкла Джексона – и снова, как много лет назад, попытались повторить его знаменитую «лунную походку». А что вы испытываете, когда слышите романтичные мелодии Джо Дассена или Стинга? Скорее всего, именно под музыку этих исполнителей у вас был первый поцелуй. Красотка Сандра - в нее были влюблены все советские мужчины, любимец девочек Юрий Шатунов, зажигательные ребята из группы «АВВА»…

А помните 90-е? Это бешеный микс из «Don’t Speak», «Happy Nation», «Ain’t Nobody’s Business», «What is Love?», «Beautiful Life». Слова этих и других песен мы до сих пор помним и даже подпеваем. И это еще не все. Кроме любимых песен, на «Легендах FM»  звучат и перепевки современными белорусскими исполнителями зарубежных хитов.

Всех этих знакомых вам исполнителей (и не только их) вы можете слышать каждый день круглосуточно на радио «Легенды FM».

Радиостанция  «Легенды FM» совсем юная. «Легенды FM» всего 1,5 года звучат в белорусском эфире, но за этот небольшой срок радиостанция уже успела полюбиться многим и прочно обосновалась в закладках любимых станций. И не стоит думать, что хиты 70-90-х  слушает только старшее поколение. Нет! Эта музыка – вне времени. Потому что эти хиты – на все времена!

Настраивайтесь на волну 94,1 FM в Минске или слушайте на сайте www.legendy.by и наслаждайтесь легендарными хитами, актуальными новостями, интересными играми и прекрасным настроением каждый день.

*на правах рекламы. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Есть музыка, которая западает в душу и даже через многие годы, всплывая в воспоминаниях, несет только положительные эмоции.
 
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