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Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных пошлин на китайские товары стоимостью $267 млрд

27.11.2018 10:10 — Разное | Интерфакс  
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Не исключено, что Соединенные Штаты обложат ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", со ставкой 10% или 25%, сказал он в интервью газете Wall Street Journal.

Он добавил, что "крайне маловероятно", что он воздержится от того, чтобы повысить пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет "прорыва". Увеличение ставок запланировано на 1 января 2019 года.

Президент сказал, что в случае введения импортных пошлин на дополнительные категории товаров из КНР, это может затронуть iPhone компании Apple и ноутбуки, импортируемые из этой страны. Некоторые из помощников Д.Трампа предположили, что данные товары могут быть исключены из списка подпадающих под пошлины. Администрация президента обеспокоена возможной реакцией потребителей, если такие товары будут облагаться дополнительными пошлинами.

"Может быть. Может быть. В зависимости от того, какой будет ставка", - ответил президент, отвечая на вопрос про мобильные телефоны и ноутбуки. "Я имею в виду, что могу сделать ставку в 10%, и люди смогут это пережить очень легко", - заявил он.

Apple отказалась комментировать высказывания Д.Трампа. В сентябрьском письме, направленном в торговые ведомства США, Apple заявляла, что введение тарифов ухудшит положение компании по сравнению с зарубежными конкурентами и приведет к повышению цен для американских потребителей.

Как сообщалось, тема торговых разногласий между США и Китаем станет одной из важных в ходе встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. Американский президент на минувшей неделе не исключил, что определенные договоренности могут быть достигнуты.

Китайские официальные лица заявили, что их приоритет состоит в том, чтобы убедить США отложить запланированное на 1 января повышение тарифов на китайские товары объемом $200 млрд до 25% с 10%. Пекин также надеется, что Вашингтон откажется от дополнительных тарифных действий и отменит нынешние импортные пошлины на сталь и алюминий, изготовленные в Китае.

Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

 
 
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Не исключено, что Соединенные Штаты обложат ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд, заявил...
 
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