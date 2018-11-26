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В Киеве заявляют, что военное положение может быть отменено в любое время при нормализации ситуации

27.11.2018 10:03 — Разное | Интерфакс  
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Военное положение на Украине может быть отменено в любое время, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"При нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время", - сказал А.Турчинов журналистам в понедельник в Киеве.

Вечером в понедельник Верховная Рада Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе утвердила введение на 30 суток в ряде областей страны военного положения, объявленного указом президента Петра Порошенко.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ РФ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

ВМС Украины сообщили в Facebook, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.

 
 
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Военное положение на Украине может быть отменено в любое время, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. "При...
 
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