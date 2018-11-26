Речь о расширении ЕАЭС пока не идет – первый замглавы правительства РФ Приходько

Вопрос расширения ЕАЭС в настоящее время неактуален, увеличение количества членов этого объединения никогда не было самоцелью, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"В данный момент речь о расширении Союза не идет", - сказал он журналистам на брифинге в преддверие визита премьера Дмитрия Медведева в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, основной задачей ЕврАзЭс на сегодня является углубление и укрепление интеграции, в первую очередь устранение сохраняющихся барьеров и ограничений на общем рынке.

"Расширение ЕАЭС никогда не было самоцелью для государств, участвующих в интеграционном объединении", - подчеркнул С.Приходько.

Он пояснил, что участники объединения ориентируются практические выгоды, которые они получают от углубления экономической интеграции, в частности, рост взаимной торговли, улучшение ее структуры, снятие преград на пути перемещения капиталов, услуг, трудовых ресурсов, общее укрепление социально-экономической стабильности в регионе.

Собеседник журналистов отметил, что при выстраивании отношений с третьими странами в ЕАЭС используется гибкий подход, разнообразные форматы взаимодействия.

"В частности, с целью подключения к интеграционным процессам тех стран, которые по различным причинам не готовы стать членами Союза, но заинтересованы в получении информации об интеграционных процессах в рамках ЕАЭС "из первых рук", было разработано Положение о статусе государства-наблюдателя, утвержденное на заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 мая 2018 года. Первым государством, получившим такой статус, стала Молдавия", - заметил замглавы аппарата правительства.

Он заявил, что если другие партнеры РФ, в том числе из числа членов СНГ, проявят заинтересованность в подобном взаимодействии с ЕАЭС, то Москва будет открыта для конструктивного диалога.