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Глава ВМС Украины заявляет, что задержанные украинские моряки дают показания под давлением

27.11.2018 09:48 — Разное | Интерфакс  
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Командующий военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", - сказал И.Воронченко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

И.Воронченко указал, что уже появилось видео с тремя матросами. "Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда", - утверждает он.

Командующий ВМС Украины отметил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты.

И.Воронченко также обратил внимание, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление.

Отвечая на вопрос о распространяемой российской стороной информации, что на борту украинских судов якобы были сотрудники СБУ, И.Воронченко сказал: "Они (российская сторона - ИФ) могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле".

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказывают медпомощь в больнице в Керчи (их состояние - стабильное), с остальными работают следователи.

Во вторник, 27 ноября, по данным источника "Интерфакса", украинцам планируется избрать меру пресечения в суде в Симферополе.

 
 
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Командующий военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих...
 
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