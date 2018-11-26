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В лесопарке Гродно мужчина ограбил и изнасиловал девушку
Новости Беларуси. В Гродно неизвестный мужчина ограбил и изнасиловал девушку.
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Мужчина ограбил и изнасиловал девушку. Нападавшего задержали. Им оказался 32-летний житель Гродно, который ранее был судим. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Гродно неизвестный мужчина ограбил и изнасиловал девушку. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, происшествие...
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