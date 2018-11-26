В лесопарке Гродно мужчина ограбил и изнасиловал девушку

Новости Беларуси. В Гродно неизвестный мужчина ограбил и изнасиловал девушку.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось в лесопарке Пышки недалеко от остановки общественного транспорта.

Мужчина ограбил и изнасиловал девушку. Нападавшего задержали. Им оказался 32-летний житель Гродно, который ранее был судим. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.