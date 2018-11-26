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Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят
Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправсовета принимает белорусская столица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К рассмотрению премьер-министров «пятёрки» – вопросы цифровой повестки, торговли и финансов, промышленности и АПК. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
Кроме того, планируется, что главы правительств затронут один из важнейших для экономического объединения вопросов – формирование общего рынка газа.
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Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправсовета принимает белорусская столица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К рассмотрению...
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