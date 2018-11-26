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Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»
Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном по итогам 2018 года ожидается в размере около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству наших стран.
По сравнению с 2017 годом торговля значительно активизировалась. Среди новых перспективных направлений – сотрудничество в области высоких технологий и космоса.
И как стало известно, Казахстан также может приобрести пакет акций «Гомсельмаша». По итогам заседания стороны подписали дорожную карту развития сотрудничества стран на 2019-2020 годы.
Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Ожидается также, что в ближайшее время Беларусь и Казахстан приступят к реализации совместного проекта по производству беспилотников.
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Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»
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Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном по итогам 2018 года ожидается в размере около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24...
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