ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

27.11.2018 09:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном по итогам 2018 года ожидается в размере около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству наших стран.

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

По сравнению с 2017 годом торговля значительно активизировалась. Среди новых перспективных направлений – сотрудничество в области высоких технологий и космоса.

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

И как стало известно, Казахстан также может приобрести пакет акций «Гомсельмаша». По итогам заседания стороны подписали дорожную карту развития сотрудничества стран на 2019-2020 годы.

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
По итогам семи месяцев мы уже получили товарооборот, который равен товарообороту 2017 года. Есть основания полагать, что поставленная задача будет выполнена.

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

Ожидается также, что в ближайшее время Беларусь и Казахстан приступят к реализации совместного проекта по производству беспилотников.
Новости по теме

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан

8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ

Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»

«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере

Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном

Белорусский культурный центр откроется в Астане

Стрельба из лука, скачки, соколиная и псовая охота: белорусские спортсмены примут участие во Всемирных играх кочевников
‡агрузка...
Новости 24 часа

Увеличение зарплат, формирование бюджета на 2019 год и доработка Налогового кодекса: итоги экономического совещания у Президента

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

Тренировки в удовольствие. В Бресте готовится к открытию современный футбольный манеж

Белорусы выступят на чемпионате WorldSkills Asia в Абу-Даби

Выездные приёмы граждан пройдут в Витебской, Гомельской и Минской областях

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном по итогам 2018 года ожидается в размере около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
К спичрайтерам Лукашенко пришло понимание, что это конец системы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика