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Дочь Джеки Чана вступила в брак с девушкой

27.11.2018 11:03 — Разное | Tut.by  
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Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Instagram девушки.

19-летняя Чжолинь выложила фотографию со своей возлюбленной. На снимке они держат свадебный сертификат, на котором написано, что девушки заключили брак 8 ноября в Торонто. В Гонконге, как отметила молодая невеста, однополые браки запрещены.

«Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы», — написано под фотографией.

Дочь Джеки Чана совершила каминг-аут в октябре 2017 года. Ее супруга Энди Отом в прошлом году описала трудности, с которыми приходится сталкиваться в гонконгском обществе: «Мы живем в интернациональном городе, и все-таки тут столько ханжей. Но это неважно, потому что я знаю, что ты будешь рядом каждое утро. Я люблю тебя», — написала девушка.

Этта У Чжолинь (родилась 19 ноября 1999) — дочь Джеки Чана от внебрачной связи с актрисой Элейн У Цили. Известно, что актер не принимал участия в воспитании девушки, хотя и признал ее. У известного актера также есть сын Джейси Чан.

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24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград», который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.

 
 
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19-летняя Чжолинь выложила фотографию со своей возлюбленной. На снимке они держат свадебный сертификат, на котором написано, что они заключили брак 8 ноября в...
 
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