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Дочь Джеки Чана вступила в брак с девушкой
Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Об этом
19-летняя Чжолинь выложила фотографию со своей возлюбленной. На снимке они держат свадебный сертификат, на котором написано, что девушки заключили брак 8 ноября в Торонто. В Гонконге, как отметила молодая невеста, однополые браки запрещены.
«Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы», — написано под фотографией.
Дочь Джеки Чана
Этта У Чжолинь (родилась 19 ноября 1999) — дочь Джеки Чана от внебрачной связи с актрисой Элейн У Цили. Известно, что актер не принимал участия в воспитании девушки, хотя и признал ее. У известного актера также есть сын Джейси Чан.
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24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY»
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19-летняя Чжолинь выложила фотографию со своей возлюбленной. На снимке они держат свадебный сертификат, на котором написано, что они заключили брак 8 ноября в...
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