«Прессбол»: Основа сборной Беларуси пропустит 2 этапа Кубка мира из-за подготовки к ЧЕ-2019 в Раубичах

По информации «Прессбола» , основные силы сборной Беларуси пропустят февральские североамериканские этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити, чтобы лучше подготовиться к домашнему чемпионату Европы.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Раубичи примут открытый чемпионат Европы по биатлону с 18 по 24 февраля 2019 года. Во время него состоятся также «Гонка легенд» и проводы из большого спорта завершивших карьеру олимпийских чемпионок Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе пройдет 7−10 февраля, а в американском Солт-Лейк-Сити — 14−17 февраля 2019 года.

— Удручают два нюанса. Давние любители биатлона наверняка помнят, что в свои лучшие времена сборная Беларуси в межсезонье активно использовала горную подготовку, чтобы освоить значительные объемы нагрузок в условиях недостатка кислорода. Ныне же команда три четверти времени просидела в «Раубичах», а отправилась на среднегорье в Антхольц лишь однажды — в августе. Заключительные сборы в Тюмени и Контиолахти картину не меняют, поскольку относятся к равнинным. Исходя из этого появляется тревога по поводу функциональной состоятельности белорусов на протяжении всего сезона.

И второе. Стратегически беспокоит уже выбранный приоритет белорусской команды, отданный домашнему чемпионату Европы в «Раубичах». Ради целенаправленной подготовки к этому турниру, который будет призван хоть как-то скрасить наш ожидаемый слабый сезон, основные силы сборной проигнорируют февральские североамериканские этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити.

Формальная логика тренерского штаба понятна — чтобы в преддверии «Европы» спортсмены не проходили двойную акклиматизацию. Но что такое «Европа» в сравнении с Кубком мира? Да и взять медали на континентальном первенстве в этот раз будет гораздо труднее, ведь под Минском планируют выступить сильнейшими составами как минимум три сборные: России, Украины и Швеции. А вот в Северной Америке состоятся сразу восемь дисциплин, которые пойдут в зачет Кубка наций.

При таком раскладе наша заведомая потеря очков может быть колоссальной, способной довести усыхание белорусской женской квоты с пяти до трех биатлонисток на гонку! — отмечает журналист «Прессбола» Сергей Версоцкий.