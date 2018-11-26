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В Смолевичском районе лоб в лоб столкнулись Renault и Fiat: один человек погиб

27.11.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
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В Смолевичском районе в лобовом столкновении легковушек погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Смертельная авария произошла 26 ноября, около 13.30, вблизи деревни Саковка. По предварительной информации, 26-летний водитель Renault Symbol двигался в направлении деревни Заречье, не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Fiat Ulysse, которым управлял 40-летний мужчина.






В результате ДТП водитель Renault от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.

 
 
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Смертельная авария произошла 26 ноября, около 13.30, вблизи деревни Саковка.
 
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