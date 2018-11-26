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Dolce&Gabbana теряют китайский рынок из-за ролика в Instagram

27.11.2018 11:01 — Разное | Партизан  
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В конце ноября в Китае было запланировано грандиозное шоу Dolce&Gabbana, которое было отменено из-за того, что жители Поднебесной обвинили представителей всемирно известного бренда в расизме.

Громкий скандал был спровоцирован публикацией видеороликов, анонсирующих предстоящий показ в различных соцсетях. Китайские торговые интернет-сайты сняли с продажи товары Dolce&Gabbana из-за скандала. А местные селебрити призывают к масштабному бойкоту бренда. В результате Dolce&Gabbana рискует потерять один из крупнейших мировых рынков.

Из-за чего весь сыр-бор?

На трех коротких видео из рекламной кампании под названием DG Loves China азиатская модель пытается есть типично итальянские блюда — пасту, пиццу и канноли — с помощью палочек для еды и с трудом справляется с этой задачей. Картину дополняет ироничный голос за кадром, который в своих комментариях интересуется у девушки, не слишком ли большой для нее канноли.


Предполагалось, что ролики дадут понять, что диалог культур возможен и нужен, однако получилось иначе: китайцы сочли такое представление о нации стереотипным и оскорбительным, а саму рекламную кампанию назвали расистской.

"На дворе почти 2019 год! Почему у такого большого бренда все еще остаются стереотипы, которые они к тому же высмеивают?" — спрашивают пользователи.


Ситуация еще более усугубилась, когда в "Инстаграме" были опубликованы оскорбительные высказывания в адрес Китая и китайцев, якобы сделанные основателем фирмы Стефано Габбаной. Он сказал, что китайцы - расисты, потому что жрут собак, а Китай - это «невежественная, грязная и вонючая мафия». 

Разумеется, такие выражения  вызвали бурю возмущения в Китае. Компания тут же заявила, что ничего подобного Габбана не говорил, а инстаграм-аккаунты Dolce&Gabbana были взломаны, и извинилась за несанкционированные посты, пишет BBC. 

"Мы испытываем к Китаю и народу Китая только лишь уважение", - говорится в официальном заявлении модного дома.

В опубликованном в пятницу видеообращении Стефано Габбана и сооснователь модного дома Доменико Долче заявили, что серьезно обдумали случившееся и были глубоко опечалены эффектом, который произвели их слова.

"В свете этого культурного недоразумения мы надеемся, что сможем заслужить ваше прощение", - говорит в видеоролике Долче на итальянском, сидя рядом со своим партнером.

Полутораминутное видео было опубликовано в социальной сети Weibo - китайском аналоге "Твиттера".

Габбана также попросил прощения и принес официальные извинения китайцам, живущим по всему миру.


В конце ролика оба модельера просят простить их на китайском языке. "Мы никогда не забудем того, что произошло, и преподанного нам урока. Подобное больше никогда не повторится", - заверяет зрителей Габбана.

 
 
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В конце ноября в Китае было запланировано грандиозное шоу Dolce&Gabbana, которое было отменено из-за того, что жители Поднебесной обвинили представителей всемирно...
 
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