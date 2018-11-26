Dolce&Gabbana теряют китайский рынок из-за ролика в Instagram

Громкий скандал был спровоцирован публикацией видеороликов, анонсирующих предстоящий показ в различных соцсетях. Китайские торговые интернет-сайты сняли с продажи товары Dolce&Gabbana из-за скандала. А местные селебрити призывают к масштабному бойкоту бренда. В результате Dolce&Gabbana рискует потерять один из крупнейших мировых рынков.





Из-за чего весь сыр-бор?





На трех коротких видео из рекламной кампании под названием DG Loves China азиатская модель пытается есть типично итальянские блюда — пасту, пиццу и канноли — с помощью палочек для еды и с трудом справляется с этой задачей. Картину дополняет ироничный голос за кадром, который в своих комментариях интересуется у девушки, не слишком ли большой для нее канноли.









Предполагалось, что ролики дадут понять, что диалог культур возможен и нужен, однако получилось иначе: китайцы сочли такое представление о нации стереотипным и оскорбительным, а саму рекламную кампанию назвали расистской.





"На дворе почти 2019 год! Почему у такого большого бренда все еще остаются стереотипы, которые они к тому же высмеивают?" — спрашивают пользователи.









Ситуация еще более усугубилась, когда в "Инстаграме" были опубликованы оскорбительные высказывания в адрес Китая и китайцев, якобы сделанные основателем фирмы Стефано Габбаной. Он сказал, что китайцы - расисты, потому что жрут собак, а Китай - это «невежественная, грязная и вонючая мафия».





Разумеется, такие выражения вызвали бурю возмущения в Китае. Компания тут же заявила, что ничего подобного Габбана не говорил, а инстаграм-аккаунты Dolce&Gabbana были взломаны, и извинилась за несанкционированные посты, пишет BBC.





"Мы испытываем к Китаю и народу Китая только лишь уважение", - говорится в официальном заявлении модного дома.





В опубликованном в пятницу видеообращении Стефано Габбана и сооснователь модного дома Доменико Долче заявили, что серьезно обдумали случившееся и были глубоко опечалены эффектом, который произвели их слова.





"В свете этого культурного недоразумения мы надеемся, что сможем заслужить ваше прощение", - говорит в видеоролике Долче на итальянском, сидя рядом со своим партнером.





Полутораминутное видео было опубликовано в социальной сети Weibo - китайском аналоге "Твиттера".





Габбана также попросил прощения и принес официальные извинения китайцам, живущим по всему миру.









В конце ролика оба модельера просят простить их на китайском языке. "Мы никогда не забудем того, что произошло, и преподанного нам урока. Подобное больше никогда не повторится", - заверяет зрителей Габбана.