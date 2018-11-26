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В Гродно маньяк ограбил и изнасиловал девушку
В Гродно в лесопарке Пышки изнасиловали девушку. Извращенец вначале ограбил свою жертву, а затем сексуально ее оскорбил.
Об обидчике гродненка рассказала милиции сама. Преступника удалось найти и посадить в следственный изолятор. Маньяком оказался житель Гродно 1986 года рождения.
В УВД Гродненского облисполкома Сайту Гродно
фото носит иллюстративный характер
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В Гродно в лесопарке Пышки изнасиловали девушку. Извращенец вначале ограбил свою жертву, а затем сексуально ее оскорбил.
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