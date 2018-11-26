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Маск рассказал о единственном способе человечества выжить в противостоянии с ИИ

27.11.2018 10:31 — Разное | Партизан  
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Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что люди должны слиться с машинами, чтобы справиться с исходящей от искусственного интеллекта (ИИ) угрозой своему существованию.

Детали. Маск считает, что при дальнейшем улучшении алгоритмов и оборудования цифровой интеллект обойдет биологический с большим отрывом. Но, как считает бизнесмен, люди пока не понимают этого. 



«Мы как дети на детской площадке… Мы не придаем этому значения. Нас больше заботит, как кто кого назвал, а не то, что ИИ разрушит человечество. Это очевидно».

Что ждет людей. По мнению Маска, людей может постигнуть судьба обезьян, которые живут в крайне ограниченном числе мест на Земле (в клетках, зоопарках, джунглях — по мнению бизнесмена, последние мало отличаются от больших клеток). 

Это может случиться, если мы не начнем срочно реагировать на все более реальную угрозу от машин, которые оперируют гораздо большими объемами информации, чем люди.

Что делать. По словам Маска, созданная им компания в области нейробиологии Neuralink занимается созданием жесткого диска для человеческого мозга. Сейчас над этим работают, как говорит предприниматель, 85 самых лучших специалистов из тех, которых Маск когда-либо находил.

Долгосрочная цель Neuralink в том, чтобы добиться симбиоза мозга с искусственным интеллектом.
Цель номер два. Предприниматель хочет также демократизировать интеллект, то есть разрушить монополию государства и крупных корпораций в цифровой сфере.

Как это будет выглядеть. Маск создает интерфейс «между электродами и нейронами на микроуровне». Это будет «чип и куча крошечных проводов», которые будут «имплантированы в ваш череп».

Сколько займет разработка. Маск уверен, что это можно сделать: «Это, наверное, [займет] около десятилетия».
Прообраз будущего симбиоза. В каком-то виде симбиоз человеческого мозга и искусственного интеллекта уже существует: телефоны, компьютеры, «умные часы» уже влияют на то, как человек познает мир.

Зачем еще нужен симбиоз с ИИ. По словам Маска, это поможет не только стать умнее, но и в лечении старческих болезней. В частности, сделать так, чтобы матери в преклонном возрасте не забывали своих детей.


Какую угрозу уже представляет ИИ? По мнению основателя Tesla, люди недооценивают угрозу, которая исходит от искусственного интеллекта уже сейчас.

- Уже сейчас технологии позволяют построить рой дронов-убийц, причем за небольшие деньги. Нужно просто взять чип для распознавания лиц (сейчас используется в телефонах) и установить небольшой заряд взрывчатки, а потом запустить этот рой в здание. Дроны обыщут помещение, а когда найдут нужного человека, просто подлетят к нему и взорвутся.

- Искусственный интеллект может также создавать невероятно эффективную пропаганду и тем самым влиять, например, на выборы. ИИ может создать сообщение и потом в зависимости от реакции менять его за миллисекунды, адаптируя под целевую аудиторию.

- Вашингтон проигрывает войну за контроль над ИИ, поскольку слишком медленно адаптирует законодательство под новые реалии, говорит Маск.

 
 
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Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что люди должны слиться с машинами, чтобы справиться с исходящей от искусственного интеллекта (ИИ) угрозой своему...
 
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