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21-летний словацкий хоккеист умер из-за проблем с сердцем
21-летний словацкий хоккеист Кристиан Лунтер умер из-за проблем с сердцем.
«Еще в пятницу он играл, ничего не предвещало беды. Я остался тренировать юниоров, а позже мне рассказали ужасную новость. Слышал, что он потерял сознание дома, его сумели откачать, но затем он ушел из жизни в больнице. Причины смерти я не знаю, возможно, это инфаркт или инсульт», - отметил главный тренер хоккеиста Славомир Шлеб, сообщает местная пресса.
В нынешнем сезоне Лунтер сыграл в 15 играх второго по силе чемпионата Словакии за ХК «Пресов» и набрал 5 очков.
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21-летний словацкий хоккеист Кристиан Лунтер умер из-за проблем с сердцем.
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