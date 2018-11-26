ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусов заставят обогревать квартиры электричеством

27.11.2018 10:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Для того, чтобы обеспечить сбыт электроэнергии, которую будет производить БелАЭС, правительство РБ планирует перейти в жилом секторе страны от обогрева помещений и подогрева воды с помощью газа к использованию электричества.

О таких намерениях сообщил вице-премьер Игорь Ляшенко после совещания у Александра Лукашенко по вопросу совершенствования управления белорусской энергетикой.

Игорь Ляшенко подчеркнул, что в европейских странах электроэнергия практически повсеместно используется для указанных выше целей. По его словам, в настоящее время экспертами просчитываются варианты переходы на электроэнергию, в частности для подогрева воды в ночное время. 

По-видимому, имеется в виду подогрев воды для отопления по ночам, когда электрической электроэнергии избыток. Рассматривается и стимулирование использования в быту электроплит, а также развитие электрического транспорта.


Что касается предприятий, то рассматривается возможность предлагать им льготную ставку по оплате электричества в том случае, если они будут отказываться от замены их собственных генерирующих мощностей по мере завершения срока эксплуатации последних.

Игорь Ляшенко сообщил, что создана специальная межведомственная группа, которая работает над различными предложениями по повышению уровня использования электроэнергии в стране. Ожидается, что подготовленный ею план мер будет обсуждаться в правительстве уже в конце I квартала 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы обеспечить сбыт электроэнергии, которую будет производить БелАЭС, правительство РБ планирует перейти в жилом секторе страны от обогрева помещений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роман Сальников: Вылет из элиты? Белорусское хоккейное руководство шло к этому не один год, развалив собственный чемпионат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика