Белорусов заставят обогревать квартиры электричеством

О таких намерениях сообщил вице-премьер Игорь Ляшенко после совещания у Александра Лукашенко по вопросу совершенствования управления белорусской энергетикой.





Игорь Ляшенко подчеркнул, что в европейских странах электроэнергия практически повсеместно используется для указанных выше целей. По его словам, в настоящее время экспертами просчитываются варианты переходы на электроэнергию, в частности для подогрева воды в ночное время.





По-видимому, имеется в виду подогрев воды для отопления по ночам, когда электрической электроэнергии избыток. Рассматривается и стимулирование использования в быту электроплит, а также развитие электрического транспорта.









Что касается предприятий, то рассматривается возможность предлагать им льготную ставку по оплате электричества в том случае, если они будут отказываться от замены их собственных генерирующих мощностей по мере завершения срока эксплуатации последних.





Игорь Ляшенко сообщил, что создана специальная межведомственная группа, которая работает над различными предложениями по повышению уровня использования электроэнергии в стране. Ожидается, что подготовленный ею план мер будет обсуждаться в правительстве уже в конце I квартала 2019 года.