Роман Сальников: Вылет из элиты? Белорусское хоккейное руководство шло к этому не один год, развалив собственный чемпионат

Роман Сальников воспитанник школы хоккея города Харькова, Украина. В чемпионатах Беларуси играл за клубы «Керамин» (Минск, Беларусь), «Сокол» (Киев, Украина). Чемпион Беларуси 2008 года, серебряный призёр чемпионата Беларуси 2007 года. Член клуба Виталия Валуя (133 заброшенных шайбы в чемпионатах Беларуси). В составе сборной Украины играл на олимпийских играх и чемпионатах мира в элитном дивизионе.





- Роман Иванович, после сезона 2010/2011 годов в составе хоккейного клуба «Сокол» (Киев), который тогда участвовал в чемпионате Беларуси по хоккею, Вы исчезли с поля зрения белорусских любителей хоккея. Что было после этого, как сложилась Ваша игровая карьера в дальнейшем?





- Из «Сокола» перешёл в только что созданную команду в Киеве «Беркут», которая собиралась участвовать во вновь созданной лиге ПХЛ. Это было лучшее начинание в украинском хоккее, как до неё, так и после. Провёл в «Беркуте» два сезона. В первом сезоне выиграли бронзовые медали, а во втором команду возглавил чешский тренер Милош Холан, и в регулярном чемпионате мы почти не имели конкуренции, но перед плей-офф команду сняли с турнира по каким-то смешным причинам. После этого сезона ХК «Беркут» прекратил существование, как, впрочем, и лига.





Потом был сезон в киевском «Компаньоне», где выиграл чемпионат Украины, который уже был намного слабее ПХЛ. Дальше исчезли хоккейные команды в Киеве. В 2014 году вернулся в родной Харьков. Отыграл ещё три сезона в местном полупрофессиональном или полулюбительском клубе «Витязь». Это была худшая организация в моей карьере, где довелось играть. Затем хоккейные специалисты, которых в Украине оказалось много, ввели ограничение по возрасту (улыбается). Пришлось завершить игровую карьеру, хотя на этом уровне можно было ещё лет пять играть.





- Где Вы сейчас и чем занимаетесь?





- На сегодня работаю тренером в СДЮШОР города Харькова.





- За событиями в чемпионатах КХЛ и экстралиги Беларуси в данный момент наблюдаете?





- Нет, не наблюдаю. Иногда вижу результаты. Знаю, что у минского «Динамо» в КХЛ сейчас дела идут не очень хорошо. В чемпионате Беларуси лидеры всё те же - «Юность», «Неман», «Шахтёр», «Гомель». Смотрю и интересуюсь только НХЛ.





- Может, довелось видеть игры хоккейной Лиги чемпионов в этом сезоне, и как оцените уровень этого турнира?





- К сожалению, нет. Я думаю, уровень очень хороший. Клубы из Швеции, Финляндии, Швейцарии ермании очень сильные, с хорошими легионерами. Видел, «Юность» и «Неман» заняли последние места в группах. Для клубов из Беларуси – это очень хороший опыт. Хотелось посмотреть в этом турнире представителей КХЛ на фоне клубов из перечисленных стран. То, что КХЛ вторая лига в мире по бюджетам – это точно, а остальное показал бы лёд.





- В прошлом сезоне было два крупных международных турнира на уровне национальных сборных – это Олимпиада в Южной Корее и чемпионат мира в Дании. Какой из этих турниров Вам понравился больше? Для Вас стали неожиданными серебро сборной Германии на олимпийских играх в Пхенчхане и вылет сборной Беларуси из элиты мирового хоккея на чемпионате мира в Дании?





- По уровню конкуренции, наверное, чемпионат мира в Дании был интереснее Олимпиады. Серебро немцев не удивило. Они входили в число крепких команд, где чуть выделялась Россия. Удивило то, как можно играя в большинстве пропустить. У Никиты Гусева не было вариантов бросить по-другому, и вратарь должен это понимать, закрыв ближний угол. Что касается Беларуси, то Ваше хоккейное руководство шло к этому не один год. Развалив собственный чемпионат, и поверив в полезность для сборной команды в КХЛ.





- Как Вы лично и вообще в Украине отнеслись к тому, что Александр Матерухин сменил украинское гражданство на белорусское и уже в составе сборной Беларуси сыграл на чемпионате мира в Дании?





- У меня отношение к этому нормальное. Карьера хоккеиста коротка. Поэтому люди ищут, где лучше для них и их семьи. Тем более у Саши жена из Могилёва. В Украине в целом относятся с пониманием.





- Как давно были в Республике Беларусь, и какие воспоминания у Вас остались о Минске, городе, в котором Вы, наверное, провели одни из лучших сезонов в своей карьере?





- В Беларуси последний раз был в 2011 году, играя за «Сокол». В белорусской столице прожил три года. Сразу бросилось в глаза, что очень чистый город. Коллектив ХК «Керамин» был, как одна большая семья, особенно с приходом Андрея Леонидовича Гусова, а болельщики у нас были самые лучшие в Минске.





- После трёх сезонов, проведённых у нас в стране, у Вас наверняка остались тут знакомые и друзья, может хотите, им сказать что-то хорошее, просто передать привет?





- Привет всем ребятам, с которыми довелось играть в Минске, особенно местным, бывшему генеральному директору Александру Вячеславовичу Летецкому, а также всему бывшему тренерскому составу и персоналу хоккейного клуба «Керамин». Очень все помогали. Огромное всем спасибо (улыбается).



