Генсек НАТО предупредил Россию

Выступая после экстренного совещания представителей стран НАТО и Украины, на котором он председательствовал, Столтенберг заявил, что «Россия должна понять, что ее действия не останутся без последствий».













Он не уточнил, каковы могут быть эти последствия, но напомнил, что в последние годы НАТО приступило к крупнейшему наращиванию своей военной мощи в Восточной Европе со времен «холодной войны» в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году.





По словам Столтенберга, действия России «усиливают напряженность в регионе».





Назвав воскресный инцидент «серьезным», Столтенберг также подчеркнул важность «работы с целью деэскалации, ради спокойствия и сдержанности».





В телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, Столтенберг заверил его в «полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины» со стороны альянса.









Генеральный секретарь НАТО сообщил, что президент Украины заверил его, что в случае введения военного положения в стране, оно не окажет негативного влияния на президентские выборы, запланированные на следующий год.





По словам Столтенберга, Порошенко заверил его, что «введение военного положения не помешает работе демократических институтов» в Украине.





Введение военного положения может привести к ограничению некоторых прав и свобод, а также к переносу президентских выборов.





В понедельник Порошенко предложил ввести военное положение сроком на 30 дней в связи с захватом Россией украинских военных кораблей и их экипажей в районе аннексированного Россией Крыма.





Между тем постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности, заявила, что захват украинских судов российскими военными является «возмутительным нарушением территориального суверенитета Украины» и «наглым поступком, который международное сообщество должно осудить».





«Сегодня утром я беседовала с президентом Трампом и госсекретарем Помпео, и мои заявления отражают обеспокоенности на самом высоком уровне американского руководства, – заявила Хейли. – В течение последних четырех лет международное сообщество решительным, четким и по преимуществу сплоченным образом осуждало российскую агрессию в отношении Украины.





Соединенные Штаты, Европейский Союз и его члены, а также многие другие страны ввели санкции в отношении России в ответ на ее неприемлемое поведение в Крыму и восточной Украине.





Произошедшее в воскресенье возмутительное нарушение территориального суверенитета Украины вписывается в модель поведения России, которая включает аннексию Крыма и притеснения в отношении бесчисленных украинцев в Крыму, а также разжигание конфликта на востоке Украины, который унес более 10 тысяч жизней, и никаких признаков ослабления не наблюдается».





«Законопослушные и цивилизованные нации не ведут себя таким образом. Препятствовать законному прохождению украинских судов через Керченский пролив – нарушение международного законодательства. Это наглый поступок, который международное сообщество должно осудить и с которым никогда не смирится», – добавила Хейли.





«Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и не препятствовать прохождению украинских судов через Керченский пролив, а также принять меры для деэскалации созданной ею напряженности. Как много раз говорил президент Трамп, Соединенные Штаты были бы рады нормальным отношениям с Россией. Однако подобные незаконные действия по-прежнему делают это невозможным.





Соединенные Штаты оставят в силе санкции в отношении России, введенные в связи с Крымом. Дальнейшая эскалация со стороны России лишь усугубит ситуацию. Это еще больше пошатнет положение России в мире. Это еще больше усилит напряженность в отношениях с Украиной. Во имя международного мира и безопасности Россия должна немедленно прекратить свое незаконное поведение и уважать права судоходства и свободы всех стран».





Действия России осудили и другие американские официальные лица.





Напомним, что накануне Россия захватила два украинских военных судна и буксир, которые, по словам Москвы, незаконно вошли в российские территориальные воды. Киев подчеркивает, что ничего противозаконного украинские моряки не совершали, и обвиняет Россию в военной агрессии.