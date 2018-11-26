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Белорусский AR-стартап Banuba привлёк $7 млн от фондов Прокопени и Гуцериева
Молодая компания Banuba, сооснователем которой является белорусский ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня, привлекла $7 млн. В стартап вложились фонды VP Capital и Larnabel Enterprises, пишет TechCrunch.
Banuba занимается созданием платформы, которая позволит разработчикам приложений легко встраивать AR-возможности (фильтры и эмодзи, распознавание лиц, отслеживание движений) в собственные продукты. Со времени основания в 2016 году стартап получил 31 патент в сфере компьютерного зрения и дополненной реальности.
Наработки компании использовал, например, стартап Facemetrix — он берёт на себя функцию родительского контроля за временем и качеством чтения/обучения/игр детей. За концентрацией внимания ребёнка следят через отслеживание движений глаз.
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Молодая компания Banuba, сооснователем которой является белорусский ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня, привлекла $7 млн. В стартап вложились фонды VP Capital и Larnabel...
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