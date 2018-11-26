К спичрайтерам Лукашенко пришло понимание, что это конец системы









Лукашенко предупредил подчиненную вертикаль власти, что относительные успехи 2018 года могут оказаться иллюзорными. Хорошие экономические показатели сейчас доминируют в регионе. Президент отметил, что «мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста». Главу государства не на шутку настораживает, что темпы экономического роста в Беларуси в последние месяцы покатились вниз.





По словам Лукашенко, «Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых». Такое отставание от остального мира для нашей страны смерти подобно, так как консервирует негатив для будущих поколений.





Для Беларуси ухудшаются и внешние условия. В числе угроз президент назвал санкционные режимы, геополитическую нестабильность и торговые войны. Более того, эти неблагоприятные условия стали «новой нормальностью» в нашем регионе.





Президент не увидел в прогнозных документах правительства решительных действий для устранения влияния факторов, сдерживающих рост в Беларуси. Иными словами, достижение ВВП в 100 млрд USD к 2025 году уже выглядит для спичрайтеров главы государства весьма призрачной задачей. Видимо, не все требуемые меры предпринимает правительство Румаса.





В ответном слове премьер-министр признал, что на ниве экономического роста у Беларуси действительно не все гладко. Правительство изо всех сил стремится сохранить рост ВВП на отметке +3,5%, но «некоторые области не подтверждают выполнение прогноза по валовому региональному продукту».









Лукашенко коснулся и застарелых проблем белорусской экономической системы: огромной зависимости от России во внешней торговле и неэффективных госпредприятий. По мнению главы государства, чиновники по-прежнему лишь вливают средства в бездонную бочку госсектора, а реальных изменений в нем не происходит. Также глава государства задался вопросом: когда наконец завершится период пиковых выплат по госдолгу Беларуси.





Сейчас экономика страны мощно придавлена долговыми обязательствами, которые не позволяют Минфину направлять больше денег в социальную сферу и на развитие инфраструктуры. Обострились угрозы оттока иностранных инвестиций с развивающихся рынков, к которым относится и Беларусь.





Однако реакция чиновников на эти события пока оставляет желать лучшего. Во многих местах заявления президента звучали едва ли не жестче, чем критика властей от лица оппозиционных политиков. Похоже, что к спичрайтерам главы государства пришло понимание, что дальше нельзя сидеть сложа руки. Правда, как конкретно поступать дальше, четких ответов почти не прозвучало.



