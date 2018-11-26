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О вызовах, преобразованиях и точках роста — Лукашенко принял с докладом экономический блок страны

27.11.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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О вызовах, преобразованиях и точках роста — Лукашенко принял с докладом экономический блок страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА. О способности экономики отвечать на глобальные вызовы «Пройден экватор текущей пятилетки. С одной стороны, экономика растет практически по всем отраслям. Есть относительная ценовая стабильность, увеличиваются доходы населения, по мере возможностей поддерживаем пенсионеров, складывается профицит во внешней торговле, что кому-то казалось невозможным еще десять лет тому назад», — констатировал Александр Лукашенко. Однако ни у кого не должно возникать иллюзии успеха, подчеркнул глава государства. Ведь хорошие показатели демонстрируют многие страны региона. «А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста. Но он, естественно, не бесконечен, — отметил Президент. — Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать нам неприемлемо»
Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/o-vyzovah-preobrazovanijah-i-tochkah-rosta-lukashenko-prinjal-s-dokladom-ekonomicheskij-blok-strany-326964-2018/
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства...
 
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