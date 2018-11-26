40 лет назад в Осиповичах появился завод сухого обезжиренного молока. А что на его месте сейчас?

С предприятием душой едины

Сложно сейчас представить, бывая на масштабном, современном и технически преуспевающем местном молокоперерабатывающем заводе, что когда-то его далекий предшественник размещался в обычной селянской хате по улице Дмитриева. Правда, даже там имел маслодельный и сепараторный цеха и лабораторию. Механизмы приводились в работу с помощью лошадей. Из технологического оборудования был только сепаратор. Масло взбивалось в деревянной бочке. Вся работа по выпуску молочной продукции делалась вручную. Таким было предприятие после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

К концу 1948 года в Осиповичах построили новый одноэтажный деревянный маслозавод на улице Чапаева. Здесь работы были уже механизированы, что дало возможность улучшить качество и расширить ассортимент. Предприятие стало одним из наиболее значимых в городе.

В такую же осеннюю пору 40 лет назад активно велось строительство нового завода сухого обезжиренного молока по улице Юбилейной, так что побывать сейчас на нем имелось сразу несколько причин.

Накануне профессионального праздника за «круглым столом» встретились с работниками комбината, которые трудились здесь четыре десятка лет назад и продолжают работать сегодня. Согласитесь, ни один документ не может рассказать о предприятии так, как люди. Тем более те, которые знают производство, как говорится, с первого кирпича и могут сделать разностороннее сравнение былого и нынешнего.





Светлана Гришанович, старший мастер производственного участка по изготовлению масла:

— Не меняется у нас только одно: комбинат всегда был современным. В 1979 году, когда выпустили первую продукцию, здесь тоже стояло новейшее оборудование. Но, безусловно, это совсем разные технические решения, передовые в свое время. Если брать последнее десятилетие, то на качественно новый уровень производство продукции вывели пастеризационная установка «Оbram» и маслоизготовитель Gea Westfalia. Такое оборудование не имело аналогов на всем постсоветском пространстве — чем не повод для гордости? Масло теперь вырабатывается методом непрерывного сбивания. Процесс полностью закрытый, все регулируется автоматически. Конечно, раньше трудно даже было представить, что за сутки сможем перерабатывать более полутысячи тонн молока: тогда были совсем другие мощности. И еще особенно ценны люди, которые трудятся в нашем цехе: добросовестные, исполнительные, неравнодушные. Как бы трудно ни приходилось, никто и никогда не говорил: «Это не моя работа, я не должен».

Наталья Лезненкова, мастер производственного участка:

— После учебы в техникуме пищевиков в Слуцке в 1978 году попала сразу в Кировск, но через несколько месяцев была переведена на строящийся завод в Осиповичи. Проходила стажировку в Бресте: нам нужны были грамотные кадры. Комбинат, можно сказать, и стал вершителем всей судьбы: в Осиповичах вышла замуж, родила детей. В то время на молодое предприятие приходило много молодежи, для которой райцентр впоследствии стал родным городом. Мы имели твердое убеждение: получил распределение — значит, должен здесь трудиться, считали себя ответственными за коллектив. Тем более что именно мы были свидетелями его первых успехов. Разные времена случались и у молочного завода, его история богата не только взлетами и лаврами, но из представителей старой гвардии никто не спешил уходить, свято верили, что все будет хорошо. И, как оказалось, не зря! Сейчас, безусловно, работать стало гораздо легче, значительно меньше ручного труда. Взять хотя бы использование централизованной мойки. Несмотря на уже немолодой возраст, освоили и компьютерное оборудование: на месте стоять нельзя. Нравится еще и то, что у нас в цехе всегда был дух взаимопомощи. Если кто-то справился раньше, обязательно подсобит товарищу. Ведь выполняем одну задачу!

Петр Буяк, мастер котельной:

— В котельной я недавно, а так всю жизнь, начиная с 1978 года, работал машинистом холодильных установок. Конечно, поначалу приходилось сложно: оборудование чешское, учиться не у кого, все приходилось осваивать самим. Было трудно, но и интересно. А важность обеспечения перерабатывающего предприятия холодом, думается, трудно переоценить. Долгое время на заводе было задействовано около полутора десятка человек с аналогичной должностью — сейчас, после замены аммиачного оборудования на фреоновое, с работой справляются всего четверо. Кстати, переоснащение можно обоснованно назвать качественным шагом вперед: производство стало не только более экономичным, но и экологичным.

Анатолий Варакса, машинист холодильных установок:

— Сюда пришел после службы в армии. Брал меня на работу первый директор Иван Михайлович Исайкин — очень хороший был человек! На то время наша аммиачная холодильная установка слыла лучшей, причем не только в области. Это оборудование и, соответственно, обслуживающий персонал, ставили в пример на разных совещаниях. Вполне информативным показателем было и отсутствие на предприятии запаха аммиака. Так как наш цех считался участком повышенной опасности, то главная задача стояла следующая: обеспечение безаварийной работы оборудования. И ее мы отлично выполняли. За все три десятилетия действия аммиачных холодильных установок не произошло ни одного форс-мажорного случая, никаких серьезных сбоев.

Галина Кашкан, лаборант химико-биологического анализа:

— Важной частью производства всегда считалась лаборатория — и при открытии предприятия, и сейчас. Позиция администрации была такой, что специалисты должны иметь качественные знания. Многие лаборанты в те времена проходили учебу в технологическом училище в Калуге. Конечно, сейчас изменилось в значительной степени и оборудование, и методы исследований, которые позволяют предприятию идти в ногу со временем. Так, сертифицированы системы менеджмента качества ИСО 9001, безопасности производства и хранения продуктов в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 22000. Последняя, например, учитывает, что угроза для пищевых продуктов может возникнуть на любом этапе цепи, которая включает большое количество организаций — от производителей кормов и первичного сырья до магазинов розничной торговли и предприятий общественного питания. Функционирование систем позволяет гарантировать высокое качество продукции. Правда, гораздо сложнее стало работать из-за возросшего количества технической документации. Но понимаем, что без этого теперь никак.

Татьяна Дианок, лаборант химико-биологического анализа:

— «Лаборатория — зеркало производства», — нередко говорила наш первый начальник Павлина Кузьминична Пригодич. И не согласиться с ней трудно. Вообще хотелось бы немного рассказать об этом человеке, секретаре парторганизации, который всегда горел сам и зажигал энергией и идеями других. Наша лаборатория — трудилось здесь почти 3 десятка человек — практически в полном составе вступила в партию, что было очень почетно. Павлина Кузьминична знала, как зовут наших мужей, детей. Часто встречались с коллективом и в свободное от работы время, вообще жизнь проходила активно и интересно. Уделялось большое внимание художественной самодеятельности, имелся заводской вокальный ансамбль, с которым ездили с концертами, в том числе и по деревням. Проводились вечера отдыха, различные конкурсы. С удовольствием выпускали настенную газету. Ходили вместе на демонстрации с украшенными бумажными цветами и голубями ветками березы. Недалеко от завода зимой организовывались лыжные соревнования, в которых, кстати, лаборатория нередко занимала призовые места. Сейчас другое время, но задачей старшего поколения считаю передачу молодежи не только опыта и знаний, но и тех корпоративных устоев, которые складывались десятилетиями. И чтобы каждый из молодых, работающих на молочном комбинате, испытывал только чувство гордости!

40-летняя история предприятия имеет много вех. Последнее десятилетие выдалось сродни технической революции: в рамках программы по модернизации непрерывно велась работа по замене морально и физически устаревшего оборудования. Новое техническое оснащение отечественного и импортного производства, отвечающее самым современным требованиям, позволило повысить производительность, создать более эффективные условия труда, снизить удельный расход энергоносителей. 2009 год — запуск нового маслоизготовителя Gea Westfalia производительностью 3 тонны в час; 2012 — завершение строительства цеха по изготовлению твердых сыров с установкой французской линии фирмы «CHALON MEGARD» мощностью 10 тонн сыра в сутки; 2013 — модернизация участка сухих молочных продуктов с установкой второй сушилки, что способствовало увеличению объемов перерабатываемого молока и производству сухой сыворотки; 2015 — запуск участка по выпуску сухой деминерализованной сыворотки методом электродиализа; 2016 — установка нового немецкого оборудования «Оbram» по переработке молока производительностью 30 тонн сырья в час; 2016 — введение в действие новой линии по производству глазированных сырков производительностью 10 тысяч штук в час; 2017 — модернизация участка по изготовлению мягких сыров; 2018 — установка новой линии по нарезке сыра; введение в эксплуатацию склада готовой продукции.

Валянціна КОРБАЛЬ. Фота Ніны ЦАРЫК.