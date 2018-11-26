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Какие продукты стимулируют рост волос?
27.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На густоту и активность роста волос могут влиять не только специальные маски. На здоровье локонов огромное влияние оказывает качество питания и продукты, составляющие основной рацион. Поэтому, если вы мечтаете поскорее отрастить длинные и красивые волосы, стоит обратить внимание на определенные продукты.
Красное мясо
Яйца
Миндаль
Брокколи
Клубника
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На густоту и активность роста волос могут влиять не только специальные маски. На здоровье локонов огромное влияние оказывает качество питания и...
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