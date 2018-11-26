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Какие продукты стимулируют рост волос?

27.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Какие продукты стимулируют рост волос?

На густоту и активность роста волос могут влиять не только специальные маски. На здоровье локонов огромное влияние оказывает качество питания и продукты, составляющие основной рацион. Поэтому, если вы мечтаете поскорее отрастить длинные и красивые волосы, стоит обратить внимание на определенные продукты.

Красное мясо
В красном мясе содержится много железа, которое необходимо для здоровья и блеска волос. При нехватке гемоглобина корни волос хуже снабжаются питательными веществами и кислородом, а следовательно - растут медленнее.

Яйца
Яйца содержат в себе два важных для роста волос вещества - лейцин и биотин. Первый способствует более быстрому делению клеток, а второй оказывает непосредственное влияние на рост волос. Однако здесь следует помнить, что биотин плохо усваивается организмом в сочетании с белком. Поэтому для налаживания роста волос стоит отказаться от употребления белка.

Миндаль
Как и в яйцах, в миндале присутствует биотин, причем здесь он представлен в более усвояемой форме. Чтобы волосы росли быстрее, будет достаточно каждый день съедать по горсточке миндальных орехов.

Брокколи
Содержание в овоще витаминов С и А, которые оказывают непосредственное влияние на рост волос, стимулируют выработку подкожного сала, действующего как естественный увлажнитель и кондиционер для кожи головы и волос. Наличие кальция способствует укреплению волосяных фолликул.

Клубника
Клубника очень богата витамином В5 (пантенолом), который препятствует образованию ранней седины и сохраняет цвет. Витамины В6 и В9 (фолиевая кислота) предотвращают выпадение волос, железо придает им крепость и силу.

Источник: med2.ru


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На густоту и активность роста волос могут влиять не только специальные маски. На здоровье локонов огромное влияние оказывает качество питания и...
 
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