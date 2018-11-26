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"Для покупки билета сделал 400 звонков". Как белорус съездил на матч "Ювентуса" в Лиге чемпионов
Белорусский болельщик «Ювентуса» Иван Величко посетил матч любимого клуба в Лиге чемпионов и заснял свою поездку из Минска в Турин на видео. Он рассказал, чего ему стоило попасть на игру против «Манчестер Юнайтед», вспомнил, как потратил сутки на звонки в колл-центр и показал, как выглядит предматчевое шоу «Старой синьоры».
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Он рассказал, чего ему стоило попасть на игру против «Манчестер Юнайтед», вспомнил, как потратил сутки на звонки в колл-центр и показал, как выглядит предматчевое...
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