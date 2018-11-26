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Послушайте первый сингл из нового альбома Лявона Вольского. Премьера TUT
В сети состоялась премьера первого сингла из нового альбома Лявона Вольского «Гравітацыя». Видео «Зніклыя людзі» снял режиссер Артем Лобач.
Вольский рассказывает:
— Песня была написана год назад. Она про определенный этап в жизни, когда постепенно уходят друзья, знакомые, родные. Какие-то моменты напоминают о них — места, вещи, слова, музыка, — а их уже нет. И чем дальше, тем больше такого.
10 дней назад музыкант начал краудфандинг на альбом «Гравітыцыя», который должен стать в трилогии финальным, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Уже, кстати, собрано 30% от необходимой суммы. В качестве благодарности за поддержку проекта можно получить разнообразные лоты: от дисков и атрибутики до живописи и живого концерта Лявона Вольского. Ознакомиться с лотами и поучаствовать в краудфандинге можно
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В сети состоялась премьера первого сингла из нового альбома Лявона Вольского «Гравітацыя».
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