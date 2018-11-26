Послушайте первый сингл из нового альбома Лявона Вольского. Премьера TUT

В сети состоялась премьера первого сингла из нового альбома Лявона Вольского «Гравітацыя». Видео «Зніклыя людзі» снял режиссер Артем Лобач.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вольский рассказывает:

— Песня была написана год назад. Она про определенный этап в жизни, когда постепенно уходят друзья, знакомые, родные. Какие-то моменты напоминают о них — места, вещи, слова, музыка, — а их уже нет. И чем дальше, тем больше такого.

10 дней назад музыкант начал краудфандинг на альбом «Гравітыцыя», который должен стать в трилогии финальным, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Уже, кстати, собрано 30% от необходимой суммы. В качестве благодарности за поддержку проекта можно получить разнообразные лоты: от дисков и атрибутики до живописи и живого концерта Лявона Вольского. Ознакомиться с лотами и поучаствовать в краудфандинге можно тут .

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24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград» , который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.