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Трагедия на озере «Вульковское»

27.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Трагедия на озере «Вульковское»

 25 ноября случилась трагедия на озере «Вульковское». Утонули два жителя г. п. Телеханы 1975 и 1978 гг. рождения при ловле рыбы с лодки. Оба находились без спасательных средств. 


С начала 2018 года в Брестской области утонуло 64 человека. Печальные цифры статистики говорят, что из числа трагически погибших на водоемах Брестской области 15 человек – рыбаки, 13 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как показывает практика, осенью для рыбаков наступает период активного посещения водоемов с использованием плавательных средств. Нарушение мер безопасности и Правил их эксплуатации может стать причиной трагедии. Кроме этого, осенний температурный режим заставляет рыбаков утепляться, что также может привести к трагедии в случае падения в воду рыбака в осенней экипировке.
Необходимо помнить основные меры безопасности при рыбной ловле с плавательных средств, которые помогут вам избежать беды:
– плавсредство должно быть исправным, оснащенным спасательными и водоотливными средствами;
– каждый рыбак, находящийся в лодке, должен быть одет в спасательный жилет;
– употребление алкоголя должно быть исключено.

Районная организация ОСВОД обращается к любителям рыбной ловли Ивацевичского района: не подвергайте напрасно свою жизнь опасности при нахождении на водоемах. Помните: нарушение мер безопасности на воде в сочетании с алкоголем – основная причина гибели человека от утопления.
Л. И. Пищик, председатель районной организации ОСВОД.
 
 
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 Утонули два жителя г. п. Телеханы 1975 и 1978 гг. рождения при ловле рыбы с лодки. 
 
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