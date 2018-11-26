25 ноября случилась трагедия на озере «Вульковское». Утонули два жителя г. п. Телеханы 1975 и 1978 гг. рождения при ловле рыбы с лодки. Оба находились без спасательных средств.





С начала 2018 года в Брестской области утонуло 64 человека. Печальные цифры статистики говорят, что из числа трагически погибших на водоемах Брестской области 15 человек – рыбаки, 13 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.





Как показывает практика, осенью для рыбаков наступает период активного посещения водоемов с использованием плавательных средств. Нарушение мер безопасности и Правил их эксплуатации может стать причиной трагедии. Кроме этого, осенний температурный режим заставляет рыбаков утепляться, что также может привести к трагедии в случае падения в воду рыбака в осенней экипировке.

Необходимо помнить основные меры безопасности при рыбной ловле с плавательных средств, которые помогут вам избежать беды:

– плавсредство должно быть исправным, оснащенным спасательными и водоотливными средствами;

– каждый рыбак, находящийся в лодке, должен быть одет в спасательный жилет;

– употребление алкоголя должно быть исключено.





Районная организация ОСВОД обращается к любителям рыбной ловли Ивацевичского района: не подвергайте напрасно свою жизнь опасности при нахождении на водоемах. Помните: нарушение мер безопасности на воде в сочетании с алкоголем – основная причина гибели человека от утопления.

Л. И. Пищик, председатель районной организации ОСВОД.