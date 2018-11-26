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Прямые линии 28-29 ноября 2018 года

27.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Прямые линии 28-29 ноября 2018 года

 28 ноября 2018 года с 10.00 до 12.00 по телефону 2-49-00 заведующий сектором социально-адресной поддержки управления по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома Светлана Петровна Шупеник проведет «прямую телефонную линию» по вопросу предоставления льгот отдельным категориям граждан.

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28 ноября 2018 года с 16.00 до 17.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с организацией работы учреждений образования, ответит по телефону 9-13-45 начальник отдела по образованию райисполкома Игорь Николаевич Куис.
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Ивацевичское районное объединение профсоюзов сообщает, что 29 ноября 2018 года в кабинете охраны труда машинно-тракторного парка ОАО «Новые Стайки», расположенного по адресу аг. Гощево, ул. Центральная, с 9.10 до 11.10 профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений законодательства, регулирующего сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников потребкооперации Людмила Дмитриевна Городко. Предварительная запись по телефонам: 9-61-04, +375-29-522-47-95.   
 
 
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 28 ноября 2018 года с 10.00 до 12.00 по телефону 2-49-00 заведующий сектором социально-адресной поддержки управления по труду, занятости и...
 
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