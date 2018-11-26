Прямые линии 24-30 ноября 2018 года

24 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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24 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с организацией работы социальной сферы района, ответит по телефону 9-11-50 заместитель председателя райисполкома Александр Фёдорович Великоселец.

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Продолжает работу общественная приемная при Ивацевичском районном Совете депутатов.

24 ноября 2018 года с 9.00 до 11.00 на ваши вопросы, касающиеся жизнеобеспечения населения, по телефону 9-41-37 ответит депутат Ивацевичского районного Совета депутатов по Добромысленскому избирательному округу №20, директор ГУ «Брестский областной детский центр медицинской реа-

билитации «Сосновый Бор» Кирилл Андреевич

Лазаренко.

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30 ноября 2018 года с 11.00 до 13.00 в Ивацевичском райисполкоме личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет заместитель начальника управления регионального развития – инспектор по Брестской области главного управления по делам государственных органов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь Сергей Леонидович Шкода.

Предварительная запись на прием осуществляется 27 ноября 2018 года с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по телефону 9-24-43.