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Пять белорусских птицефабрик планируют получить разрешение на поставки субпродуктов в Китай

27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Пять сертифицированных птицефабрик планируют до конца года получить разрешение на поставки субпродуктов в Китай. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в интервью газете «Рэспублiка», сообщает БЕЛТА.

Алексей Богданова отметил, что производители внедряют под целевые рынки регламенты по разрубу, упаковке и подаче продукции. До конца года пять сертифицированных птицефабрик планируют получить разрешение на поставки субпродуктов, куриных лапок, голов и кончиков крыла — это популярные в Китае продукты.

Представитель Минсельхозпрода назвал главным успехом этого года для мясной отрасли растущие поставки в Китай. «В этом году мы уже экспортировали (мясной продукции. — Прим. БЕЛТА) на $1,1 млн, из месяца в месяц объемы растут. И то, что вошли в элитный клуб поставщиков, — здорово. Однако есть и разочарование — диверсификация. Достаточно сложно идет процесс в мясной промышленности, — сказал Алексей Богданов. — Не скрою, работа по диверсификации требует больших усилий и дополнительных затрат: нужно проходить сертификацию, выполнять строгие требования, перестраивать производства». На страны ЕАЭС приходится 97,2% экспорта мяса.

 
 
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Пять сертифицированных птицефабрик планируют до конца года получить разрешение на поставки субпродуктов в Китай. Об этом сообщил начальник главного управления...
 
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